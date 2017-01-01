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Futbol: Spor Toto 2. Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 17:56

Stat: İnegöl

Hakemler: Yakup Bakır, Ümit Kaya, Ali Etlikci

İnegölspor: Mustafa Güngör, Kemal Hastürk, Mustafa Vargel, İsa Akgöl, Hacı Mustafa Karabulut, Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 31 Murat Can Yayla), Ömürcan Yıldırımlı (Dk.64 Volkan Pala), Hamit Yıldırım, Oğuz Kocabal (Dk. Mehmet Burak Kağan Uça), Emre Okur, Enes Bayır

Etimesgut Belediyespor: Sercan Yılmaz, Gürkan Alver, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Haydar Deniz, Furkan Öztürk (Dk.89 Mert Özyıldırım), Muhammed Emin Balcılar, Mehmet Atik, Gökhan Lale, Barış Sinan Üstün (Dk.74 Halil İbrahim Can), Mehmet Fuat Gölbaşı (Dk.88 Bekir Turaç Böke)

Goller: Dk.90 Volkan Pala (İnegölspor), Dk. 17 ve 55 Mehmet Fuat Gölbaşı, (Etimesgut Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Gürkan Alver (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Şener Özcan, Dk.81 Hamit Yıldırım, Dk.90 Hacı Mustafa Karabulut (İnegölspor), Dk.10 Muhammed Emin Balcılar (Etimesgut Belediyespor)


BURSA (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.

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