Kütahya'da silahlı kavga

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Göçeri köyünde yaşayan Gazi Battal A. (42) ile komşusu Hüseyin Dursun (66) arasında geçmişte yaşanan bir husumetten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gazi Battal A, evinden getirdiği av tüfeğiyle Hüseyin Dursun'a ateş ederek yaraladı.

Bu sırada, kavgayı ayırmak için araya giren Dursun'un kız kardeşi Selime Çakır (64), başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gazi Battal A'nın, daha sonra çevreye rastgele ateş etmesi üzerine aynı aileden Gazi (43), Sıddıka (17), Gamze (19), Huriye (12) ve Kader Dursun (9) da yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbarın ardından köye gelen jandarma ekipleri, olayın şüphelisi Gazi Battal A'yı gözaltına aldı.

Selime Çakır'ın cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Gazi Battal A'nın, 5 yıl önce yaptığı duvarın yola taşması yüzünden komşusu Dursun ile mahkemelik olduğu, bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.



