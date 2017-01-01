Belediye işçisi tarlada boğazı kesilmiş halde bulundu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir belediye temizlik işçisi tarlasında boğazı kesilmiş vaziyette bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılpınar mevkisindeki tarlasına giden Mustafa Kirazkırmızı’dan ailesi uzun süre haber alamadı.

Bunun üzerine tarlaya giden ailesi, Besni Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan temizlik işçisi Kirazkırmızı’nın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine tarlaya gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Kirazkırmızı’nın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Kirazkırmızı’yı öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için soruşturma başlattı.

Bu arada, Mustafa Kirazkırmızı'nın ağabeyi Durmuş Kirazkırmızı'nın da 1990 yılında başına taş vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

