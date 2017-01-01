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Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut:

23 Nisan 2017 Pazar, 18:53


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilişkin "Yaşanan puan kaybını kalan haftalarda telafi etmeliyiz." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Kasımpaşa müsabakasının büyük bölümünde kontrolün kendilerinde olduğunu ifade eden Tankut, "Her iki takımın da gol bulabileceği pozisyonlar yaşandı. Ligin alt sıralarında durumlar kızıştı. Sahamızda oynadığımız Kasımpaşa maçını kazanıp rahat bir nefes almak istiyorduk ancak olmadı. Sahadan bir puanla ayrıldık. Bu maçı unuttuk, şimdi önümüzde 6 karşılaşma kaldı. Kasımpaşa beraberliğinde yaşanan puan kaybını kalan haftalarda telafi etmeliyiz." diye konuştu.

Hikmet Ferudun Tankut, önlerinde çok önemli bir Gaziantepspor maçı olduğunu, bu müsabakaya iyi hazırlanıp sahaya yine galibiyet parolasıyla çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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