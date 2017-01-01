23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ergene Veli̇meşespor 3. Lig'e çıktı

23 Nisan 2017 Pazar, 18:58

KÜTAHYA (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Ergene Veli̇meşespor, Modafen Spor'u 2-0 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e çıktı.

Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanan ve ilk yarı berabere tamamlanan maçın 64. dakikasında Ergene Veli̇meşespor, İlker Ataseven'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Ardından Ergene Veli̇meşespor'un yabancı oyuncusu Patrick Etoga, 90. dakikasında bir gol daha atarak skoru 2-0 yaptı.

Rakibi Modafen Spor'u 2-0 yenen Ergene Veli̇meşespor, bu sonuçla 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Maç sonunda Ergene Veli̇meşespor oyuncuları ve taraftarları büyük coşku yaşadı.

İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da silahlı kavga
YEREL

KÜTAHYA'DA SİLAHLI KAVGA
Kar; Tavşanlı'da etkili oldu
YEREL

KAR; TAVŞANLI'DA ETKİLİ OLDU
Aslanapa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
YEREL

ASLANAPA'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU
Simav'da kutlamaların adresi değişti
YEREL

SİMAV'DA KUTLAMALARIN ADRESİ DEĞİŞTİ
Özel alt sınıf öğrencilerinin gösterisi büyük beğeni topladı
YEREL

ÖZEL ALT SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Tavşanlı'da 23 Nisan törenlerine ilgi
YEREL

TAVŞANLI'DA 23 NİSAN TÖRENLERİNE İLGİ
Hisarcık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
YEREL

HİSARCIK'TA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI
Nisan ayında Simav beyaza büründü
YEREL

NİSAN AYINDA SİMAV BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kütahya'da kereste imalathanesinde yangın
YEREL

KÜTAHYA'DA KERESTE İMALATHANESİNDE YANGIN
Müdür Yardımcısı Mehmet Yüksel: 23 Nisan'ı büyük bir sevinç ve gururla kutladık
YEREL

MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET YÜKSEL: 23 NİSAN'I BÜYÜK BİR SEVİNÇ VE GURURLA KUTLADIK
Altıntaş ve Şaphane'de 23 Nisan kutlamaları ertelendi
YEREL

ALTINTAŞ VE ŞAPHANE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI ERTELENDİ
Kütahya'da kar yağışı
YEREL

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

Hisarcık'ta 23 Nisan'da yağan kar şaşırttı
YEREL

HİSARCIK'TA 23 NİSAN'DA YAĞAN KAR ŞAŞIRTTI
Çiçek üzerine kar
YEREL

ÇİÇEK ÜZERİNE KAR
Kütahya'da kar yağışı
YEREL

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Miraç Kandili mesajı
YEREL

AK PARTİ KÜTAHYA İL BAŞKANI ALİ ÇETİNBAŞ'TAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Gediz trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

GEDİZ TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Aslanapa'da 'süt sığırı yetiştiriciliği kursu' açıldı
YEREL

ASLANAPA'DA 'SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU' AÇILDI
Yiyecek arayan karacalar köye indi
YEREL

YİYECEK ARAYAN KARACALAR KÖYE İNDİ
Başkan Selahattin Bayram: Altıntaşlılar tercihini yeni Türkiye'den yana kullanmıştır
YEREL

BAŞKAN SELAHATTİN BAYRAM: ALTINTAŞLILAR TERCİHİNİ YENİ TÜRKİYE'DEN YANA KULLANMIŞTIR
Mangala ve satranç turnuvalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi
YEREL

MANGALA VE SATRANÇ TURNUVALARINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRDİ
İlkokulda 40 hadis ezberleme yarışması
YEREL

İLKOKULDA 40 HADİS EZBERLEME YARIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...