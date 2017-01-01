Ergene Veli̇meşespor 3. Lig'e çıktı

KÜTAHYA (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Ergene Veli̇meşespor, Modafen Spor'u 2-0 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e çıktı.
Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanan ve ilk yarı berabere tamamlanan maçın 64. dakikasında Ergene Veli̇meşespor, İlker Ataseven'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Ardından Ergene Veli̇meşespor'un yabancı oyuncusu Patrick Etoga, 90. dakikasında bir gol daha atarak skoru 2-0 yaptı.
Rakibi Modafen Spor'u 2-0 yenen Ergene Veli̇meşespor, bu sonuçla 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.
Maç sonunda Ergene Veli̇meşespor oyuncuları ve taraftarları büyük coşku yaşadı.