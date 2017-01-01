Artvin'de fırtına

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli fırtınadan dolayı spor salonu zarar gördü.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sonucunda Borçka Gençlik Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğüne ait spor salonunun idari bölümünün çatısı uçtu.

Çatının uçması sonucu spor salonunun camları kırılırken, binanın tuğlaları da yerinden söküldü.

Borçka Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Memiş Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir buçuk saat etkili olan şiddet rüzgarın kapalı spor salonunun idari bölümünün çatısına zarar verdiğini söyledi.

Türk, binanın çatısının 23 Nisan kutlamalarının ardından uçtuğunu belirterek, "Yarım saat önce olsaydı binin üzerinde öğrenci ve bir o kadarda halk vardı. Allah bizi büyük bir faciadan kurtardı. Allah'a şükür hiç kimsede can kaybımız yok ama halen tehlike arz ediyor. Çatıdan uçan sac, tahta ve direklere aşırı rüzgarın devam etmesiyle yaklaşılamıyor. İlçe kaymakamımıza da durumumuzu arz ettik. Şimdilik tedbirlerimizi aldık. Şiddetli rüzgarın sona ermesiyle çalışmalarımıza başlayacağız." dedi.