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"Turkish Airlines Challenge" golf turnuvası

23 Nisan 2017 Pazar, 20:17


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı "Turkish Airlines Challenge" golf turnuvasında, İngiliz Ryan Evans birinci oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvanın son gününü İngiliz Ryan Evans, eksi 21 vuruşla birinci tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı. Fin Tapio Pulkkanen eksi 17 vuruşla ikinci olurken, Fransız Julien Guerrier ise eksi 15 vuruşla üçüncülüğü elde etti.

Yaklaşık 30 ülkeden 156 golfçünün katıldığı organizasyonun son gününde sıralamaya giren 61 sporcu mücadele etti. Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliği taşıyan Turkish Airlines Challenge'da 200 bin avro para ödülü dağıtıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Türk Hava Yolları Antalya Bölge Müdürü Ömer Durna, turnuvanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

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