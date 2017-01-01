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Giresun'da fırtına hasara yol açtı

23 Nisan 2017 Pazar, 20:59
Giresun'da fırtına hasara yol açtı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk, Alucra, Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinde etkili fırtına maddi hasara neden oldu.

Çamoluk Belediye Başkanı Musa Varıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili fırtınanın, şiddetini öğleden sonra artırdığını söyledi.

Fırtınanın kent merkezinde hasara yol açtığını belirten Varıcı, "Halen fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçarken, elektrik hatlarında ise hasarlar oluştu." dedi.

Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı, fırtınanın kendi ilçelerinde de etkili olduğunu söyledi. İlçedeki enerji hatlarında zarar oluştuğunu, Karabörk köyünde bazı evlerin çatılarının uçtuğunu aktaran Kaymakçı, "Evlerde ciddi hasarlar oluşmuş durumda. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.

Şebinkarahisar'da ilçe merkezi ve köylerde çok sayıda bina ve evin çatısı uçarken, bu çatı parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle 10 araç hasar gördü.

Fırtınanın etkili olduğu Doğankent ilçesinde de birçok ağaç devrildi. İlçede, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin de aralarında bulunduğu bazı binaların çatıları uçtu.

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