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ŞANLIURFA (AA) - Miraç Kandili'nde Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'teki camiler dolup taştı.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, kandil nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Programlardan sonra vatandaşlara süt dağıtıldı.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar zamanlarını Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

Tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar da Miraç Kandili'ni idrak etti. Camiye sığmayan vatandaşlar, cami avlusunda saf tutarak yatsı namaz kıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Kentin tarihi camilerinden Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan yatsı namazının ardından dua ettiler.

Namazın ardından Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara süt dağıtıldı.

- Malatya

Malatya'da camileri dolduran vatandaşlar namaz ve dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti.

Hacı Yusuf Taş Cami'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları Mehmet Şentürk, İsmet Nacar, Mehmet Aksu ve Mevlithan Ramazan Özkul mevlit okudu. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

Mevlidi ve Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen Malatya Valisi Mustafa Mustafa Toprak, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit ve vatandaşlar vaazın ardından yatsı namazını kıldı.

Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Malatya Süt Üreticileri Birliği tarafından cami avlusunda vatandaşlara süt ikram edildi.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yıldırım Bayezid döneminde yapılan, içerisinde Somuncu Baba'nın kabrinin de yer aldığı, aynı adla anılan camiye namaz kılmak için gelenler, Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinledi.

Namaz sonunda şehit asker ve polisler için dua edildi.

- Kilis

Kilis’te, kandil dolayısıyla akşam namazının ardından camileri dolduran çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dua etti.

Hacı Cümbüş Camisi'nde vaaz veren İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Miraç Kandili'nin dostluk ve yardımlaşmanın mucizevi şekilde buluştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı bir gece olduğunu ifade etti.

Programın sonrası cemaate meyan şerbeti ve çikolata ikram edildi.