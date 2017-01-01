23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Miraç Kandili

23 Nisan 2017 Pazar, 22:41

UŞAK (AA) - Uşak'ta, Miraç Kandili dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.

Kandil dolasıyla vatandaşlar camilerde okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, namaz kıldı ve dua etti. Bazı camilerde vatandaşlar yoğunluk nedeniyle namazlarını sokakta kılarken, Yücetepe Camisi'ndeki programda konuşan Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir kandil günlerinin önemini anlattı.

Vatandaşlara birlik beraberlik vurgusunda bulunan Baldemir, üç ayların, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı dönem olduğuna dikkati çekti.

Namazın ardından camilerin önünde çeşitli ikramlar da dağıtıldı.

Kandil dolayısıyla Eşme ilçesinde de Merkez Çarşı Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, İlçe Müftüsü İbrahim Erden, bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini anımsattı.

İLGİLİ HABERLER
Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL

UŞAK'TA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI
Uşak'a Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL

UŞAK'A METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
UTSO'nun eğitimlerine her geçen gün ilgi artıyor
YEREL

UTSO'NUN EĞİTİMLERİNE HER GEÇEN GÜN İLGİ ARTIYOR
Uşak Üniversitesi &quot;Fen ve Doğa Bilimleri&quot; dergisinin ilk sayısı yayınlandı
YEREL

UŞAK ÜNİVERSİTESİ "FEN VE DOĞA BİLİMLERİ" DERGİSİNİN İLK SAYISI YAYINLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...