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Miraç Kandili

23 Nisan 2017 Pazar, 22:51

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Terzibaba Camisi başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kılıp dua etti.

Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, vatandaşlara verdiği vaazında, feyz, bereket ve hikmetlerle dolu olan bu mübarek gecenin insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olmasını diledi.

Müftü Karabayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslam coğrafyasında güvenin, huzurun, emniyet ve hürriyetin yeniden hakim olması, Müslümanların miraç değerlerini benimsemesiyle mümkün olacaktır. Sadece İslam dünyasının değil bütün insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak miraç değerleriyle aşılacaktır. İnsanlık, ahlakına, hukukuna, sorumluluğuna kısacası insanlığına sahip çıktığında yeryüzünün şerefli halifesi olacaktır. Bu gecenin bütün müminlerin miracına vesile olması niyazıyla İslam aleminin bu gecesini tebrik ediyorum."

Vatandaşlardan bazıları soğuk havaya rağmen cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldı.

Erzincan Belediyesi de Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

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