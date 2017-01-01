Adana'daki silahlı kavga

ADANA (AA) - Adana'da bir çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 4 gün önce, bir çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 19 Nisan'da iki grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 6 kişi yaralanmıştı.
Sokakta bulunduğu sırada kavganın arasında kalarak yaralanan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.