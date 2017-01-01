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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki silahlı kavga

23 Nisan 2017 Pazar, 23:37

ADANA (AA) - Adana'da bir çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 4 gün önce, bir çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 19 Nisan'da iki grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 6 kişi yaralanmıştı.

Sokakta bulunduğu sırada kavganın arasında kalarak yaralanan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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