Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Muhammet Salih Çakır yönetimindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 28. kilometresinde 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Araçtaki Emine Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şarampoldeki araca ve yaralılara ulaşamadı. Bunun üzerine çağrılan AFAD ekipleri, araca ulaşarak 4 yaralıyı halat yardımıyla yukarı çıkardı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Emine Çakır'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.