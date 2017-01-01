Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, dün Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Giriş sayfası Rajtoral'ın siyah-beyazlı fotoğrafıyla açılan kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, Çek futbolcunun hayatını kaybetmesinin Gaziantepspor ailesini derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sporculuğu, kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral’ın hayatını kaybettiğini Gaziantepspor ailesi olarak derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Gaziantepspor camiası olarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.