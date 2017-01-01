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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Bilişimciler Antalya'da buluşacak

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:51

ANTALYA (AA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY'24) Bilişimde Bahar Buluşması", 27-30 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Bu yılki teması "Bilişimde Gelişim" olan BİMY'24'de, kamu, özel sektör ve üniversitelerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra bilişim ve iletişim teknolojilerine yön veren 500'ü aşkın isim bir araya gelecek.

Antalya Rixos Premium Kongre Merkezinde düzenlenecek etkinlikte, bilişimde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkin kullanılması konuları ele alınacak. BİMY24'de, iletişim, güvenlik, bulut bilişim gibi teknolojik gelişmelerin yanında "Sanayi 4.0" de masaya yatırılacak. Etkinlik kapsamında "4. Sanayi Devrimi ve Bilişimle Üreten Türkiye", "Bilişimle Gelişim İçin Ar-Ge: Sürdürülebilirlik", "Ülkemizin İstihdam Sorunu, Kısa ve Uzun Dönem Politikalar, Mesleki Yeterlilik", "Bilişim Teknolojileri ve Dijital Dönüşümde: Verimlilik", "Antalya İş Dünyası ve Bilgi İşlem Yöneticileri Buluşması" konulu panel ve oturumlar gerçekleştirilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Digital Türkiye Platformu tarafından desteklenen TBD BİMY'24 çerçevesinde "Antalya İş Dünyası ve Bilgi İşlem Yöneticileri Buluşması" özel oturumu da yapılacak. Özel oturumda Antalya'da bölgeye özel iş alanlarının turizm, otelcilik, tarım gibi alanlarda ihtiyaç duyulan bilişim çözümleri ve dijital çağın fırsatları sektör uzmanları tarafından ele alınacak.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe yaptığı yazılı açıklamada, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişimi yakalamak amacıyla bilişim sektöründeki tüm karar vericileri bir araya getirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bilişimde söz sahibi ülke olması için kamu ve özel sektörün birlikte aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Bilişimde ülke olarak çok zaman kaybettik. Gün, birlik beraberlik içinde bilişim teknolojilerinde söz sahibi olma ve geleceği inşa etme zamanıdır." dedi.

Türkiye'nin son 10 yılda bilişim teknolojilerinde büyük gelişmeler kaydettiğini, kazanımların artık üretime, istihdama ve verimliliğe dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Aktepe, şunları kaydetti:

"TBD olarak Türkiye'nin bilişim teknolojilerindeki gelişimine 46 yıldır katkı yapıyoruz. Türkiye'de bilişim kültürünün oluşmasında büyük emeklerimiz oldu. Kamu ve özel sektörden 12 bini aşkın üyemiz ile sektörün sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerileri üretiyoruz. Kamuda bilişimin etkin kullanılması için çalışmalarımız oldu. Kamunun birçok projesinde etkin rol oynadık. Bilişim teknolojilerinde gelişmeleri yakalamak hatta ülke olarak global dünyada söz sahibi olmamız için özel sektör ve kamunun birlikte hareket etmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye'nin ihtiyacı birlik ve beraberlik içinde bilişimde aynı hedef doğrultusunda hareket etmek. Ülkemizin ekonomik anlamda geçtiği süreçte en önemli katkıyı da yüksek katma değer üreterek bilişim dünyası yapacak. Bunun nedenle kamu ve özel sektörün bir araya geleceği BİMY'24 kaçırılmaz fırsatlar sunacak."

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