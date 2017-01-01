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BBDSO'dan periyodik konser

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:46

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), trompet ve trombon solistliğinde, opera aryalarından ve düetlerinden oluşan farklı bir konsept programla seyirci karşısına çıkıyor.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Letonya Ulusal Senfoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Baş Şefi Gints Glinka'nın yöneteceği konserde, trompet sanatçısı Julian Lupu ile trombon sanatçısı Peter Körner solist olarak yer alıyor.

Konserin ilk yarısında BBDSO, G. Rossini'nin, Julian Lupu ve Peter Körner, G. Bizet, G. Bellini ve W. A. Mozart'ın bazı eserlerini seslendirecek. Konserin ikinci yarısında orkestra, İngiliz besteci Sir Edward Elgar'ın hayatında yer alan kişileri harflerle kodladığı "Enigma Çeşitlemeleri" adlı eserini seslendirecek.

Konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 27 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

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