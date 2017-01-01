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GAZİANTEP (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliğiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı (İSG) düzenlenecek.

Fuar, Bakanlık tarafından bu yıl 31'incisi yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'yla eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 4 Mayıs'ta Gaziantep'te Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Birçok akademisyen ve uzman ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımının beklendiği fuarda, iş güvenliği malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenliği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçümleme teknolojileri ve dedektörleri, yükleme-boşaltma-kaldırma-stoklama ekipmanları, çevresel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri konularında ulusal ve uluslararası firmalar yer alacak.

Fuar, 7 Mayıs'ta sona erecek.



