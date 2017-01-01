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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Çamaşır sepetinden "boz yılan" çıktı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:42
Çamaşır sepetinden "boz yılan" çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde evin içindeki çamaşır sepetinden çıkan 1,3 metrelik "boz yılan", itfaiye ekiplerince alınarak doğal yaşam alanına salındı.

İlçeye bağlı Türbe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Mustafa Diker'e ait evin banyo kısmındaki çamaşır sepetinin içinde bir hareketlilik olduğunu fark eden aile bireyleri, kontrol ettikleri sepette yılan gördü.

İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri 1,3 metrelik "boz yılanı" bulunduğu yerden alarak, doğal yaşam alanına bıraktı.

Ekipler, başka yılan olma ihtimaline karşı evde arama da yaptı.

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