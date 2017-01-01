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Batman'da terör operasyonu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:46

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el bombası ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Poyraz Tepe ve Geliyaraş sırtları bölgesinde faaliyet yürüten teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek amacıyla dün operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, taşlar arasına gizlenmiş bidon içinde savunma tipi el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

El bombası ve yaşam malzemeleri yerinde imha edildi.


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