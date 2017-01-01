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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:55
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından, kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin Samsun Şubesinin 18 yöneticisi adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan A.T, H.Ö.K, A.Y, N.A, H.K, M.B, M.Y, M.U, B.K, A.A, T.A, B.T, K.U, A.K, B.Ş, H.Ş, N.B. ve Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Nisan'da Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile Trabzon'da belirlenen adreslere 80 polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin Samsun Şubesinin eski yöneticileri olan, aralarında esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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