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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesinin ev sahipliğinde "Miras, Çocuklar ve Turizm" temasıyla gerçekleştirilen "8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri" konferansı, şehir gezisiyle sona erdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın çok verimli geçtiğini belirtti.

Çok sayıda uluslararası konuşmacının konferansa katıldığını aktaran Aksoy, "Çok yoğun bir program geçirdik. Birçok katılımcı miras ve turizmle ilgili bilgilerini bizlerle paylaştı. Mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda fikirler sundular. Yine turizmin kaliteli şekilde yapılması, ilçeye gelen turistlerin sayısının artması konusunda öneriler, fikirler de sunuldu. Uluslararası katılımcıların ve dünya mirası şehirlerin yöneticilerinin, bu konudaki fikir ve önerileri bizler için çok önemliydi. Bundan da yeteri kadar yararlandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aksoy, bu tür organizasyonların her fırsatta yapılacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Belediye olarak bu tür uluslararası organizasyonlara çok önem veriyoruz. Çünkü bu organizasyonlar Safranbolu'nun tanıtılmasında çok önemli. Biz kültür turizminin yanında kongre turizminin de öne çıkmasını istiyoruz. Bunun için de belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yine Karabük Üniversitesi de bu tür uluslararası organizasyonlara çokça ev sahipliği yapıyor. Bu organizasyonların artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Safranbolu'nun 1994 yılında Dünya Mirası olarak listede yerini aldığını hatırlatan Aksoy, "Safranbolu, 1960'lı yıllardan başlayıp, bugünlere kadar halkın katılımıyla bilinçli olarak korunmakta. Bu şehri kanunlarından çok Safranbolu halkı korumuş ve bugüne kadar getirmiştir. Safranbolulular olarak bu miras şehirde yaşıyor olmakla hem büyük bir mutluluk ve hem de çok büyük bir sorumluluk taşıdığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy ile Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu Genel Sekreteri Denis Ricard ve katılımcılar, Tarihi Çarşı, Cinci Han, Hıdırlık Seyir Tepesi, cam teras, Mencilis Mağarası gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.