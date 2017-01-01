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Kitabını tutkunu olduğu takımın taraftarlarına imzaladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:45

ORDU (AA) - Ordu'da, kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz (21), iki parmağı ile başladığı ve hastalığının ilerlemesi üzerine tek parmağıyla tamamladığı kitabını Fenerbahçe taraftarlarına imzaladı.

Altınordu ilçesinde yaşayan ve lise 1. sınıfı yarıda bırakarak eve kapanan Yılmaz, ailesinin desteğiyle kültürel ve sosyal etkinliklere katıldı.

Piyano kursuna giderek tutkunu olduğu Fenerbahçe'nin 100. yıl marşını çalmayı öğrenen Yılmaz, kurs bitiminde kitap okumaya yoğunlaştı.

Yaşam hikayesini kitap haline getirmeye karar veren Yılmaz, dizüstü bilgisayarında, kas hastalığı nedeniyle sadece iki parmağıyla hayatını satırlara dökmeye başladı. Yılmaz, hastalığının ilerlemesi üzerine kitabını tek parmağıyla tamamladı.

Tutkunu olduğu takımın sarı lacivert renkleriyle kapağı basılan "Azmin Zaferi" adlı kitapta Erdinç, hayatındaki zorlukları, engellilerin acı ve mutluluklarını ve Fenerbahçe sevgisini anlatıyor.

Erdinç Yılmaz, sevdalısı olduğu takımın taraftarlarıyla imza gününde buluştu.

Ordu Fenerbahçeliler Derneğinde düzenlenen programda Yılmaz, kitabını dernek üyelerine imzaladı. Yılmaz, tutkunu olduğu takımın taraftarlarına kitabını imzalamanın mutluluğunu yaşadı.

Dernek başkanı Bahadır Baş, yaptığı konuşmada, Erdinç'in büyük bir emek ve çaba ile kitabını hazırladığını söyledi.

Erdinç'in, kitap okumayı çok sevdiğini vurgulayan Baş, "Onun bu azmi, bu gayreti hepimiz için örnek olacak bir durum. Bir başarı öyküsü. Geçirdiği rahatsızlığa, fiziksel engelline rağmen o kendisi ile barışık mutlu ve çevresine enerji saçan birisi. Belki bugün çok kimse farkında değil ama gelecekte başarı öyküsü yazılan insanlar arasında yer alacağına inanıyorum. O aynı zamanda yaşam enerjisini Fenerbahçe'den alan bir kardeşimiz." dedi.

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