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Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:48


RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, Rize Barosu ve 53 Gazeteciler Derneği, Spor Toto Süper Lig'de iki gün önce oynanan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından bir gazetecinin darp edildiği olaya ilişkin, kınama mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor Kulübünün yazılı açıklamasında, yaşananlardan derin bir üzüntü duyulduğu belirtilerek, basın toplantısı sonrası gerçekleşen olayın görüntülerinin tüm spor camiasını dehşete düşürdüğü vurgulandı.

Bir taraftar ile Medipol Başakşehir takımı futbolcusu arasında başlayan tartışmada, görüntü almak isteyen basın mensuplarının akredite oldukları alanda işlerini yapmaya çalıştığı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Basın mensubu arkadaşlarımız, konuk takım kafilesindeki futbolcular ve çalışanlar tarafından saldırıya uğramıştır. Hiçbir gerekçe ile hiç kimse bu şekilde bir hareketle karşı karşıya kalamaz. Çaykur Rizespor bu olayın aydınlanması için Rize Emniyet Müdürlüğü ile hızlıca koordine olarak stat kamera görüntülerini ivedi bir şekilde emniyet görevlilerine ulaştırmıştır. Kulübümüz takip etmesi gereken yere kadar konuyu hassas bir şekilde takip etmiştir. Bundan sonra yargı süreci başlamıştır. Özellikle belirtmemiz gereken bir şey de bu olay akredite alanında olduğu için kulübümüz ve emniyet güçlerimizin görev zafiyeti bulunmamaktadır. Yetkisi olmayan hiç kimse olayın gerçekleştiği esnada o alanda yoktu. Olaya karışan futbolcular hakkında basın mensuplarının şikayeti üzerine hukuki süreç devam etmektedir."

Misafir takım oyuncusuna küfür edildiği yönündeki iddialara ilişkin de bu tür davranışların her zaman karşısında durulduğu kaydedilen açıklamada, "Yaşanan bu olayları kabul etmediğimiz, kınadığımız gibi bu tür hareketler içinde olanları da kınıyor, tasvip etmiyoruz. Şunu da açıkça belirtelim ki Rize'de görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız ile her zaman iyi diyaloglar kurarak şehrin ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etmişizdir. Bu böyle de devam edecektir. Bu olaya maruz kalan basın mensubu arkadaşlarımıza tekrardan 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rize Barosu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da olaylara karışanlar kınandı ve Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözü hatırlatıldı. Açıklamada, hukuki sürecin takip edileceği ve mağdur basın mensuplarının haklarının sonuna kadar savunulacağı aktarıldı.

53 Gazeteciler Derneğinin yayımladığı kınama mesajında ise dernek yönetim kurulu üyesi Selman Kutlu'nun yasal süreçte her daim yanında olunacağı belirtildi.

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