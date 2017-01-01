Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi esnasında şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, "Bu devlete baş kaldırdılar, onlara idam istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına öğle arası verildi.

Şehit polis memurunun annesi Eker, gözyaşları içinde salondan ayrıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada sanıklar için idam istedi.

Oğlunun masum olduğunu ancak darbeciler tarafından şehit edildiğini belirten Eker, "Onların idam olmasını istiyorum, onlar hiç konuşmasınlar. Benim masum oğlum. Bak, bu bayrağın altında kaldılar, maaşlarını aldılar, bir de kalkıp benim oğlumu... Bu devlete baş kaldırdılar, onlara idam istiyorum. Lütfen bunu döne döne yazın. İdam olsunlar onlar, Allah belalarını versin. Adi, şerefsiz onlar." diye konuştu.

Baba Nihat Eker de sanıkların yalan beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Oğlunun nasıl şehit edildiğinin kamera kayıtlarında gözüktüğünü anlatan Eker, "Beyanlar hep yalan. Adamlar senaryo çiziyor. Vuruluş şekilleri görülüyor, her şey belli ama yine de diyorlar ki: 'Şöyle olmuş, böyle olmuş...' Hep yalan, yalan beyanlar. Allah kahretsin bunları. Hepsi ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya öğle arasının ardından tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.