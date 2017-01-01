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Şırnak'taki terör operasyonu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:58

NİĞDE (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, merkez Şahinali Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi Ovacık köyü camisine götürüldü.

Şehidin annesi Ayşe ve babası Hasan Apaydın ile eşi Meltem Apaydın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Fenalaşan şehidin annesi Ayşe ve eşi Meltem Apaydın'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Anne Apaydın, şehidin naaşı başında "Rabbim acıyı veriyorsa sabrını da verir. İki tane daha var, büyüyecek. Onları da göndereceğim. Oğlumun silahını bana verseler o kalleşleri ben geberteyim. Kardeşi de asker. Korkmasın, yılmasın. Vatan sağolsun. En büyük yere gittin, en büyük mertebeyi kazandın bana da kazandırdın." şeklinde konuştu.

Şehit Apaydın ile aynı birlikte görev yapan Uzman Çavuş Ekrem Ambarkütük ise "Yemin olsun senin öcünü alacağım. Kanını yerde bırakmayacağım. Sen rahat uyu." ifadelerini kullandı.

Şehidin çocukları Bora (4) ve Mustafa (1), tabutun üzerindeki fotoğrafına uzun süre sarıldı.

İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Efe Osman Apaydın'ın, geçen yıl mart ayında yine Şırnak'ta teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda yaralandığı ve tedavisinin ardından birliğine döndüğü öğrenildi.

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