Artvin'deki şiddetli rüzgar

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, dün gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle il genelinde 100'e yakın evin çatısında hasar olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Vali Doğanay, AA muhabirine açıklamada, şiddetli rüzgarın merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde etkili olduğunu belirtti.

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde, fırtına sonucu devrilen kavak ağacının, bahçede çalışan Şehrinaz İlbeyi (62) ile kızı Selvinur İlbeyi'nin üzerine düştüğünü anımsatan Doğanay, "Maalesef Şehrinaz İlbeyi olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı Selvinur İlbeyi ise yaralandı. Yaralanan vatandaşımızın tedavisi Artvin Devlet Hastanesinde sürüyor." dedi.

Doğanay, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Doğanay, şunları kaydetti:

"Dün gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle il genelinde 100'e yakın evin çatısında hasar olduğuna dair ihbar aldık. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı teknik ekip, hasar tespit çalışmasına sabah erken saatlerden itibaren başladı. Devlet olarak rüzgardan dolayı zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız."

Doğanay, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile zarara uğrayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma yapacaklarını ifade etti.



