24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Soğuklar kestane üreticisini umutlandırdı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:13

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezilerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde nisan ayında yağan kar, yeni hasat sezonu öncesi üreticileri sevindirdi.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane ağaçlarının geç yaprak açmalarından dolayı nisan ayında yağan karın zararlı olmadığını söyledi.

Kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçmesinin kestane ağaçları için faydalı olduğuna işaret eden Koca, "Kurak geçen mevsimlerde kestane hasadında azalmalar yaşandığı bir gerçek." dedi.

Ağaçlar henüz yaprak açtığından ötürü yeni sezonla ilgili bir şey söylemenin erken olduğunu vurgulayan Koca, "Nisan ayında yağan kar diğer meyve türleri için olumuz sonuçlar doğurabiliyor ancak kestane açısından mevsimin bol yağışlı geçmesi sezon öncesi umut verici. Mesela şu an ilçenin yüksek kesimlerinde kar var. Özellikle armut, elma, erik gibi erken çiçek açan ağaçlar bundan zarar gördü. Kestane ağaçları ise bir zarar görmedi, aksine ne kadar çok yağış o kadar çok verim anlamına dahi geliyor." diye konuştu.

Koca, eylül ayı ortalarında başlayacak kestane hasadının verimli geçmesini arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen sene iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. İl genelinde 350 ton civarında bir üretim gerçekleşti. Bu yıl rakamın daha fazla olmasını ümit ediyoruz. Bol yağışlı geçen mevsim de bunun ilk belirtileri. İnşallah yüksek rekolte elde edeceğimiz bir sezon yaşarız."

İLGİLİ HABERLER
Çocukların &quot;23 Nisan hediyesi&quot; mutluluğu
YEREL

ÇOCUKLARIN "23 NİSAN HEDİYESİ" MUTLULUĞU
Sinop'ta 23 Nisan Kutlamaları
YEREL

SİNOP'TA 23 NİSAN KUTLAMALARI
Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
YEREL

SİNOP'TA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!