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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Isparta'da dolandırıcılık

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:19

ISPARTA (AA) - Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söylediği kadının 15 bin lira ve 5 bin avrosunu dolandırdığı iddia edilen kadın zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kadının FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir süre devam eden araştırmanın ardından şüphelinin Saide Y. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının dolandırıcılığın ardından Karaman'a gittiğini tespit etti.

Karaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalanan Saide Y, kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin, Denizli, Uşak ve Antalya'da birçok dolandırıcılık olayına karıştığı öğrenildi.

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