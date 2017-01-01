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Erzurum'da "denetimli serbestlik" toplantısı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:23
Erzurum'da "denetimli serbestlik" toplantısı

ERZURUM (AA) - Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) birlikte yürüttüğü "Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi" kapsamında Erzurum'da bölgesel toplantı düzenlendi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Palandöken ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, AB ile uyum süreci çerçevesinde yapılan birçok etkinlikten birinin Erzurum'da gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin 1950 yılından beri AB'ye katılım sürecini, kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek suretiyle yürüttüğünü ifade eden Azizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB ile adli mekanizmaların iyileştirilmesi hususunda yaptığımız bu çalışmaların bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Arzu ediyoruz ki Türkiye'nin 70 yıla yakın bir süredir AB ile olan münasebetleri de kısa süre sonra sonuçlanır ve Türkiye AB'nin tam üyesi olarak o birlik içerisindeki yerini de alır. Zaten ülkemiz Avrupa ile entegrasyonunu Osmanlı'dan beri yürütmekte olan sürecin içerisinde. Umarız ki kısa sürede bu süreç tamamlanır, AB ile birlikteliğimizi de tescil etmiş oluruz."

- "Denetimli serbestlik, insan onuruna yakışır modern infaz yöntemidir"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da denetimli serbestlik uygulamasının ABD'de 150, AB'de ise 100 yıldır uygulandığını söyledi.

Bu uygulamayı Türkiye'de de uygulamak için titiz çalışma yaptıklarını ifade eden İnal, "Çağdaş ceza infaz sisteminin bir sonucu olarak uygulanan denetimli serbestlik hizmetlerinin amacı suçluyu dört duvar arasında tecrit etmeden toplum içinde denetim altında tutmak, aynı zamanda eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle yeniden suç işlemesini önlemektir. Kısacası bu uygulama denetim ve gözetim altında özgürlük demektir. Denetimli serbestlik sistemi tüm dünyada ve ülkemizde hapis cezasının alternatifi olarak uygulanan insan onuruna yakışır modern infaz yöntemidir." dedi.

İnal, Amerika ve Avrupa'daki modern uygulamaya benzer denetimli serbestlik tedbirlerinin 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve yeni temel ceza kanunları olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayı Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve 5275 sayılı İnfaz Kanunu'yla Türkiye'nin ceza adalet sistemine dahil edildiğini anımsattı.

"AB standartlarına uygun bir izleme sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz"

Elektronik İzleme AB Projesi Yöneticisi ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Jos Ter Voert ise projeyle elektronik izleme alanında Türkiye'nin AB norm ve standartlarına ulaşmasının amaçlandığını ifade etti.

Projenin Hollanda, İngiltere ve Portekiz ortaklığıyla yürütüldüğünü dile getiren Voert, "Bu projeye Hollanda adına katılıyorum. Hollanda'da 40 yıl süreyle denetimli serbestlik alanında çalıştım ve emekli oldum. Şimdi Türkiye'de diğer ülke temsilcileriyle bu projeyi yürütüyorum. Katılımcı ülke temsilcileri ve Türkiye ile hep beraber bir bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlıyoruz. Amacımız Türkiye'deki elektronik izleme uygulamalarını daha da geliştirmek, denetimli serbestliği daha da güçlendirmek ve AB standartlarına uygun bir izleme sistemi oluşturmak." şeklinde konuştu.

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Yavuz Kaya da toplantının, bu alandaki bilgi ve tecrübeleri artırmak, farklı ülkelerdeki uygulamaları deneyimlemek, sisteme ilişkin güvenlik ve sağlık politikalarını geliştirmek, paydaş kurumların, akademisyenlerin ve kurum çalışanlarının Türkiye'deki çağdaş izleme uygulamaları alanında bilgilendirilmesi, elektronik izlemede kullanılan teknoloji ve metotların paylaşılmasını amaçladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin sinevizyon gösterisiyle süren toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, hakim ve savcılar ile çok sayıda davetli katıldı.

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