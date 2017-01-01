Irak sınırında terör örgütüne büyük darbe

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) düzenlenen operasyonda terör örgütüne büyük darbe vuruluyor.

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmasını engellemek, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristleri etkisiz hale getirmek, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek için 19 Nisan'da başlatılan, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk" operasyonu başarıyla sürüyor.

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği operasyona 3 bin askerin yanı sıra 200 güvenlik korucusu da destek veriyor.

- Operasyona ismi verildi

Operasyona, Gabar Dağı bölgesinde 4 Nisan günü terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 3 askerden "Uzman Çavuş Yunus Ertürk"ün adı verildi.

Operasyonda Onbaşı Mehmet Yavşan ile Uzman Çavuş Ufuk Bingöl de şehit olmuştu.

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Hudut Özel Harekat birliklerince Irak sınırındaki Bestler Dereler, Geymişule, Nezirkına ve Hisarkapı bölgelerinde yoğunlaşan operasyonda söz konusu bölgede tespit edilen teröristlerin bulunduğu barınma alanları ateş altına alınarak imha ediliyor.

İnsansız hava aracı (İHA) ile görüntülenen teröristlerin kaçış güzergahlarına helikopterlerle sevk edilen güvenlik güçleri indiriliyor.

- 40 terörist etkisiz hale getirildi

Geniş kapsamlı operasyonda dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi.

Arazide yürütülen arama çalışmalarında tespit edilen sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve barınaklar güvenlik güçlerince imha edildi.

- "Haç şeklinde kolye" çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem de bulunuyor.

Terörist Acem'in boynunda Hazreti İsa figürlü haç şeklinde kolye bulundu.

Bölgedeki operasyon hava destekli devam ediyor.