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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından eş zamanlı düzenlenen "2. Rising City Gayrimenkul Fuarı" ve "15. İnşaat Fuarı" sona erdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş, İMSİAD ve BEMO'nun katkılarıyla 19-23 Nisan'da TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarları, 30 ülkeden 52 bin 225 kişi ziyaret etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, eş zamanlı gerçekleştirilen her iki fuarın inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin iş hacmine büyük ivme kattığını belirtti. BTSO'nun makro projeleri arasında yer alan "Ticari Safari Projesi" kapsamında Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı ve İnşaat Fuarı'nda yer alan sektör temsilcilerini 33 ülkeden gelen 300'den fazla yatırımcıyla buluşturdukları bilgisini veren Burkay, "Fuarlarımız için özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen yabancı alıcılarımız, Bursa'da önemli iş birliklerine imza attı. Alım heyeti organizasyonlarımız, kentimizin tanıtımı ve firmalarımızın ticaret hacimlerinin yükselmesi noktasında önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Burkay, 2015 yılında özel bölüm olarak kurulan ve geçen sene ilk defa ayrı bir fuar şeklinde kapılarını açan Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı'nın katılımcı sayısı açısından yüzde 35 büyüyerek ziyaretçileriyle buluştuğunu bildirdi. Fuarın kısa süre içinde sektöre yön veren ve kentteki iş hacmini artıran gözde bir organizasyon haline geldiğini kaydeden Başkan Burkay, "Birçok firmamız, fuarda özel indirim ve kampanyalarla konut, kentsel dönüşüm ve işyeri projelerinin lansmanını tanıtma imkanı yakaladı. Onlarca gayrimenkul projesinin sahiplerini bulduğu ve sektörümüze büyük hareketlilik kazandıran fuarlarımıza katılan tüm sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fuarlarımız, Bursa ve ülke ekonomisine katma değer sağladı"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 252 firmanın katılımıyla 6 ayrı salon ile açık alanından oluşan 35 bin metrekarelik alanda eş zamanlı hazırlanan fuarların, 30 ülke ve yurtiçinden 42 ilden gelen 52 bin 225 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Geçen yıla göre yüzde 35 büyüme ile kapılarını açan Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı ile 15 yıldır düzenlenen Bursa İnşaat Fuarı'nın sektörden ve ziyaretçilerden tam not aldığını belirten Ersözlü, şunları kaydetti:

"Müteahhitlik firmaları ve gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin ağırlıklı olarak katılımıyla hazırlanan Rising City Gayrimenkul Fuarı, tüketim amaçlı konut taleplerinin yanı sıra ev, ofis, arsa, dükkan gibi gayrimenkullere yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyen kişilere, karlı ve her bütçeye hitap edecek fırsatlar sundu. Fuarlarımız, konut satışlarına sağladığı katkı ile hem Bursa hem de ülke ekonomisine önemli katma değer sağladı. Ayrıca kentlerde riskli ve eski yapıların sağlıklı, güvenli ve konforlu konutlara dönüştürülmesi ve kentin çehresinin değiştirilmesini ele alan kentsel dönüşüm projeleri de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü."



İnşaat sektöründe hızla gelişen ve büyüyen Bursa'nın fuarlar süresince yurtdışından gelen önemli yatırımcılara ev sahipliği yaptığını aktaran Ersözlü, Ekonomi Bakanlığı, TÜYAP yurtdışı ofisleri ve BTSO'nun çalışmalarıyla Almanya, Azerbaycan, Avusturya, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Fas, Filistin, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Katar, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moldova, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün'den gelen yatırımcıların Bursa'da önemli iş birliklerine imza attıklarını ifade etti.