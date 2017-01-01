24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2. Rising City Gayrimenkul ve 15. İnşaat Fuarı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:45

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından eş zamanlı düzenlenen "2. Rising City Gayrimenkul Fuarı" ve "15. İnşaat Fuarı" sona erdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş, İMSİAD ve BEMO'nun katkılarıyla 19-23 Nisan'da TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarları, 30 ülkeden 52 bin 225 kişi ziyaret etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, eş zamanlı gerçekleştirilen her iki fuarın inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin iş hacmine büyük ivme kattığını belirtti. BTSO'nun makro projeleri arasında yer alan "Ticari Safari Projesi" kapsamında Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı ve İnşaat Fuarı'nda yer alan sektör temsilcilerini 33 ülkeden gelen 300'den fazla yatırımcıyla buluşturdukları bilgisini veren Burkay, "Fuarlarımız için özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen yabancı alıcılarımız, Bursa'da önemli iş birliklerine imza attı. Alım heyeti organizasyonlarımız, kentimizin tanıtımı ve firmalarımızın ticaret hacimlerinin yükselmesi noktasında önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Burkay, 2015 yılında özel bölüm olarak kurulan ve geçen sene ilk defa ayrı bir fuar şeklinde kapılarını açan Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı'nın katılımcı sayısı açısından yüzde 35 büyüyerek ziyaretçileriyle buluştuğunu bildirdi. Fuarın kısa süre içinde sektöre yön veren ve kentteki iş hacmini artıran gözde bir organizasyon haline geldiğini kaydeden Başkan Burkay, "Birçok firmamız, fuarda özel indirim ve kampanyalarla konut, kentsel dönüşüm ve işyeri projelerinin lansmanını tanıtma imkanı yakaladı. Onlarca gayrimenkul projesinin sahiplerini bulduğu ve sektörümüze büyük hareketlilik kazandıran fuarlarımıza katılan tüm sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fuarlarımız, Bursa ve ülke ekonomisine katma değer sağladı"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 252 firmanın katılımıyla 6 ayrı salon ile açık alanından oluşan 35 bin metrekarelik alanda eş zamanlı hazırlanan fuarların, 30 ülke ve yurtiçinden 42 ilden gelen 52 bin 225 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Geçen yıla göre yüzde 35 büyüme ile kapılarını açan Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı ile 15 yıldır düzenlenen Bursa İnşaat Fuarı'nın sektörden ve ziyaretçilerden tam not aldığını belirten Ersözlü, şunları kaydetti:

"Müteahhitlik firmaları ve gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin ağırlıklı olarak katılımıyla hazırlanan Rising City Gayrimenkul Fuarı, tüketim amaçlı konut taleplerinin yanı sıra ev, ofis, arsa, dükkan gibi gayrimenkullere yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyen kişilere, karlı ve her bütçeye hitap edecek fırsatlar sundu. Fuarlarımız, konut satışlarına sağladığı katkı ile hem Bursa hem de ülke ekonomisine önemli katma değer sağladı. Ayrıca kentlerde riskli ve eski yapıların sağlıklı, güvenli ve konforlu konutlara dönüştürülmesi ve kentin çehresinin değiştirilmesini ele alan kentsel dönüşüm projeleri de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü."

İnşaat sektöründe hızla gelişen ve büyüyen Bursa'nın fuarlar süresince yurtdışından gelen önemli yatırımcılara ev sahipliği yaptığını aktaran Ersözlü, Ekonomi Bakanlığı, TÜYAP yurtdışı ofisleri ve BTSO'nun çalışmalarıyla Almanya, Azerbaycan, Avusturya, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Fas, Filistin, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Katar, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moldova, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün'den gelen yatırımcıların Bursa'da önemli iş birliklerine imza attıklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER
Yıldırım'da enerji tasarrufu
YEREL

YILDIRIM'DA ENERJİ TASARRUFU
Merkez trafiği yüklerinden arınıyor
YEREL

MERKEZ TRAFİĞİ YÜKLERİNDEN ARINIYOR
Nilüfer'de spor şenlikleri coşkusu
YEREL

NİLÜFER'DE SPOR ŞENLİKLERİ COŞKUSU
Yeni nesil barkotlu asansörler dünyaya satılacak
YEREL

YENİ NESİL BARKOTLU ASANSÖRLER DÜNYAYA SATILACAK
BBDSO'dan periyodik konser
YEREL

BBDSO'DAN PERİYODİK KONSER
Külliye'nin zeytinleri Gemlik'ten
YEREL

KÜLLİYE'NİN ZEYTİNLERİ GEMLİK'TEN
Eruh'a bayram geldi
YEREL

ERUH'A BAYRAM GELDİ
Miraç Kandili
YEREL

MİRAÇ KANDİLİ
Yıldırım'da 23 Nisan şenliği
YEREL

YILDIRIM'DA 23 NİSAN ŞENLİĞİ
Hamitler'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

HAMİTLER'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Bursa'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

BURSA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Eşini öldürüp intihar etti
YEREL

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Bursa Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı
YEREL

BURSA ULUSLARARASI TARİHİ KENT KOŞUSU YAPILDI
Bursa Serbest Bölgesi'nin yeni başkanı Celal Sönmez oldu
YEREL

BURSA SERBEST BÖLGESİ'NİN YENİ BAŞKANI CELAL SÖNMEZ OLDU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Damadın &quot;zorlu&quot; düğün maratonu
YEREL

DAMADIN "ZORLU" DÜĞÜN MARATONU
Köy Enstitülerinin 77. kuruluş yıldönümü Nilüfer'de kutlandı
YEREL

KÖY ENSTİTÜLERİNİN 77. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NİLÜFER'DE KUTLANDI
Çamlık Sitesinde dönüşüm başladı
YEREL

ÇAMLIK SİTESİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI
BALGÖÇ uluslararası resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

BALGÖÇ ULUSLARARASI RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Otomobil devrilen minibüse çarptı: 4 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DEVRİLEN MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!