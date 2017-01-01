Hayvanat bahçesine bir günde 90 bin ziyaretçi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi, girişlerin ücretsiz yapıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaklaşık 90 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin faaliyete başladığı günden itibaren ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla girişlerin bir gün ücretsiz yapıldığını belirten Özsöyler, "Türkiye'nin ilk ve tek Zooloji ve Doğa Müzesinin de aynı gün açılması dolayısıyla bir günde yaklaşık 90 bin kişiyi ağırladık. Özellikle yeni açılan müzemizi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin, Adıyaman, Kilis, Malatya, Elazığ, Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden günü birlik görmeye binlerce kişi geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Özsöyler, son haftalarda hava sıcaklıklarının artmasıyla özellikle hafta sonları onbinlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını aktararak, "Hayvanat bahçelerinde insanlar genellikle hayvanlara uzaktan bakma imkanı bulur. Ama bizdeki durum farklı. Safari parkımız aracılığıyla insanlar hayvanlarımızla iç içe vakit geçiriyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan 300 türde 7 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2017 yılının ocak ayından itibaren ziyaret eden kişi sayısı 625 bine ulaştı.

Gaziantep halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Rusya'dan gelen turistlerden de yoğun ilgi görüyor.



