Adıyaman'da güvenlik korucuları yemin etti

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ADIYAMAN (AA) - Kahta ilçesinde görev yapacak 58 güvenlik korucusu törenle yemin ederek göreve başladı.

Kahta Jandarma Komutanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Güvenlik korucusu Hüseyin Işık'ın 'Bayrak' adlı şiiri okunmasının ardından güvenlik korucuları bir elini Türk bayrağına bir elini de silaha basarak yemin etti.

Törende konuşan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ülkemizin çok zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Etrafımızda yaşanan savaşlardan dolayı bir çok komşu ülkemizde sıkıntı ve problemler var, fakat Türk Devleti hem bayrağımızın hem de İslamiyet'in en büyük savunucusu olmuş. Çok sorunlu bir coğrafyada yaşadığımız için bazı tedbirleri almak zorundayız. Savunma sanayinde bazı güzel gelişmeler var, artık bir çok silahı kendimiz üretiyoruz. Türkiye artık bölgede söz sahibi olan bir ülke haline gelmiştir.''

Kaya, yemin eden güvenlik güçlerinin yeminlerine sürekli sadık kalmalarını, 15 Temmuz'da asker üniformalı teröristlerin ülkeye neler yaşattıklarını asla unutmamaları gerektiğini, tek bayrak, tek vatan ve tek millet için namus ve bayrak için kanlarının son damlasına kadar çalışmaları gerektiğini söyledi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Kayacan da güvenlik korucularının and içme törenini büyük bir gururla izlediklerini, bu görkemli tablonun dosta güven, düşmana korku verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

''Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak, gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarında daime yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar dalgalanacaktır.''

Tören güvenlik güçlerinin aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.