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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları ilk maçta atacakları golün, ikinci maç için avantaj olacağını belirtti.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligde Gaziantepspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından, ayaklarının yere daha sağlam bastığını vurgulayarak, "Gaziantepspor mağlubiyetinin bizi kendimize getirdiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Kupada 27 Nisan'daki Kasımpaşa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baydar, şu görüşleri aktardı:

"Bu bambaşka bir mecrada, bambaşka şartlar altında oynanacak olan bir müsabaka. O yüzden çok daha konsantre olmamız ve çok daha fazla mücadele etmemiz gereken iki karşılaşmaya çıkacağız. Takımımıza, teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Bütün Konya tek vücut olarak bunu başaracağımıza inanıyoruz. Final için sadece iki müsabaka oynayacağız. Bunun ilk ayağında alınacak sonuç son derece önemli. İlk maçtan golle dönebilirsek, iç sahada daha avantajlı olacağız. İnşallah Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacağız ve bu gururu 'Konyasporluyum' diyen herkese yaşatacağız."