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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Şehitlerimizi uğurluyoruz

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:09

TEKİRDAĞ (AA) - Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun (32), cenazesi memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde defnedildi.

Hayrabolu Devlet Hastanesi morgundan alınan Kurtçu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik için Canbazdere köyündeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin cenazesi burada evin bir odasına alınarak yakınlarından helallik alındı. Bu esnada anne Yasemin Kurtçu, "Annem seni çok özledik, kızanım doyamadım sana" diyerek ağladı.

Öte yandan şehidin eşi Özge Kurtçu ise şehidin ağabeyine sarılarak ''Ağabey sakın sen de gitme oraya, giden gelmiyor.'' dedi.

Bunun üzerine İzmir'de sözleşmeli er olarak görev yapan İsmail Kurtçu ise ''Ben de gidip hainlerle çatışacağım kardeşim.'' diye konuştu.

Şehidin cenazesi helallik alınması sonrası köydeki camiye götürüldü.

Burada da şehidin eşi Özge Kurtçu, ''Sevgilim bizi zamansız bıraktın. O ölmedi bizi görüyor.'' diyerek tabuta sarıldı.

Eşinin fotoğrafına sarılan Kurtçu'yu yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Kurtçu'nın 4 yaşındaki oğlu Doruk ise tabutun üzerinde bulunan babasına ait kepi alarak başına taktıktan sonra, asker selamı verdi.

Şehidin 2 yaşındaki kızı Defne ise annesinin ağladığını görerek, gözyaşlarını tutamadı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Kurtçu'nun cenazesi, askeri top aracıyla götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.

Bu sırada vatandaşlar ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde slogan attı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Metin Akgün, Mustafa Yel, Ayşe Doğan, CHP Tekirdağ milletvekilleri Emre Köprülü, Faik Öztrak, İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alpaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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