FETÖ'nün darbe girişimi davasında tankçı askerler yargılanıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları ileri sürülen 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburunda görevli eski Teğmen Üzeyir Ayten'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar eski Teğmen Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, Uzman Çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Veli Samanoğlu, eski Asteğmen Mehmet Dural, Asteğmenler Emre Küçük ve Satılmış Okan Bozkaya ise bulunduklar illerdeki adliyelerden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan ve aralarında Üsteğmen Harun Güneş'in de bulunduğu 24 askeri personel de salonda hazır bulundu.

Tanıklar, sanık avukatları, yakınları ile izleyicilerin de yer aldığı duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Tutuksuz sanık Üsteğmen Güneş, alarm verilmesiyle kışlaya çağrıldığını ve güzergahta bulunan taburdaki arkadaşlarını alarak kışlaya geldiğini beyan etti.

Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Osman Atlı'yı arayarak bilgi almaya çalıştığını belirten Güneş, "Atlı, sadece verilen alarm hakkında bilgi verip başka bir bilgisinin olmadığını, bir tank ve bir araç hazırlayarak nizamiyeye gelmemi emretti. Ben ve 7 personel, tank ve diğer araçla nizamiyeye geldik. Burada yine sordum, bir bilgisinin olmadığını söyledi. Yarbay Nihat Uçan, Atlı'yı yanına çağırarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü önüne tank gönderilmesi emrini verdi. Atlı da bana söylenen yere gitmemi istedi. Defalarca sormama rağmen ne olduğu konusunda bir şey söylemedi. Daha sonra biz de kışlandan ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Güneş, şehir merkezine geldiklerinde Türk bayrakları sallayan vatandaşları gördüklerini, gerek halk gerekse babasıyla yaptığı görüşmelerde olayın ne olduğunu anladığını dile getirerek, şöyle savunma yaptı:

"Olayı öğrendikten sonra dönmek için fırsat kolladım. Bu sırada Atlı yine aradı, bir tank hazırlama emrini verdi, üstçavuş da beni arayarak Atlı'nın kedisine de aynı emirleri verdiğini söyledi, ben de olayı idrak ettim, benim emrim olmadan hiçbir aracın çıkmaması emrini verdim. Daha sonra kışlaya doğru hareket ettik. Tugaydan 'Tank sürekli hareket halinde olsun, tanklardan inilmeyecek, halk kendi can güvenliğinden sorumludur.' mesajları geliyordu. Kışlaya geldiğimizde bazı askerler, Yarbay Uçan'ın kimseyi içeriye almadığını söyledi.

Tankı emniyetli yere çekip beklemeye başladık. Uçan'ın polislerce gözaltına alınmasıyla biz de kışlaya girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Duruşma, sanık savunmalarıyla sürüyor.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 168 sayfalık iddianamede, tutuklu eski Teğmen Üzeyir Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, Uzman Çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can ile tutuksuz uzman çavuş ve onbaşılardan oluşan 28 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Örgütün ortaya çıkışı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ile darbe girişimi sırasında yaşananlar hakkında bilgi verilen iddianamede, FETÖ'nün cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite ortaya çıkarmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen silahlı terör örgütü olduğu anlatılıyor.

FETÖ'nün, antidemokratik, hukuk ve ahlak dışı birçok yöntemi kullanarak tabanındaki insanların dini duygularını istismar edip devletin kurum ve kuruluşlarında yıllarca kadrolaşmaya çalıştığı bildirilen iddianamede, örgütün özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenerek "güvenlik bürokrasisi" ve "istihbarat" alanında ağ oluşturduğu vurgulanıyor.

Kışladaki alt rütbedeki askerlerin, darbe girişimi gecesi "yüklü miktarda bombalı araç ile Kars'taki resmi kurumlara bombalı saldırı olacağı" şeklinde bilgi verilerek kışlalarından çıkartıldıkları kaydedilen iddianamede, bunun doğru olmadığını vatandaşlardan öğrenen bazı askerlerin kışlalarına geri döndüğü ifade ediliyor.

İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburunda görevli eski askeri personelden tutuklu sanıklar Teğmen Üzeyir Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, Uzman Çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can ile uzman çavuş ve onbaşılardan oluşan ve tutuksuz yargılanacak diğer 28 kişinin "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.