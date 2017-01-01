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ANTALYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Suudi Arabistan, Lübnan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Mısır, İran ve Ürdün'den süper minik ve minik bin 900 sporcu katılıyor. Süper minikler erkek ve kız epe müsabakalarıyla başlayan turnuva, 30 Nisan'da yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da 120 sporcuyla başladıkları Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'na bugün 10 ülkeden bin 900 sporcunun katıldığını söyledi.

Rakamların, eskrim sporunun Türkiye'de nereden nereye geldiğinin açık göstergesi olduğunu belirten Bostancı, "Çocuklarımızın sayısı arttıkça başarı da beraberinde geliyor. Genç yeteneklerimizden İbrahim Ahmed Acar, geçen ay Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. O da 2006'da minikler kategorisinde mücadele ediyordu." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın futboldan sonra en çok önem verdiği spor branşlarından birisinin de eskrim olduğuna dikkati çeken Bostancı, hem çocuklar hem de velilerin eskrim sporunu çok sevdiğini vurguladı.

Türkiye'nin daha önce Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı gösteremediğini kaydeden Bostancı, "İbrahim Ahmed Acar'ın Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra şimdi ülke olarak 'ilk 8'e veya ilk 4'e niye giremiyoruz' diye hayıflanıyoruz. Bu da bizim hedeflerimizin doğru olduğunun kanıtıdır. Bakanlığın desteğiyle inşallah bu çocuklarla ileride daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



