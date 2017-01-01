24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:13
Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde kalan Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarla birlikte kutladı.

Kamp Eğitim Koordinatörlüğü ve Türk Kızılayı tarafından, konteyner kent içerisindeki futbol sahasında düzenlenen program, Suriyeli çocukların Türkçe şiir ve şarkı söylemesiyle başladı.

Türk ve Suriyeli öğrencilerin hazırladıkları dans ve tiyatro oyunlarının sahnelendiği programda, çocuklar, "Birlikteyiz" yazılı pankart da açtı.

Çuval, balon patlatma, sandalye kapma, yoğurt yeme gibi yarışmaların da yapıldığı etkinlik sonunda dereceye girenlere Yayladağı Kaymakamlığı tarafından hediye dağıtıldı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, tüm çocukların bayramını kutlayarak, programda emeği geçen Türk ve Suriyeli öğretmenlere teşekkür etti.

Programı, Türk ve Suriyeli çok sayıda aile izledi.





İLGİLİ HABERLER
Hatay'da traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

HATAY'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Hatay'da 23 Nisan Futbol Turnuvası
YEREL

HATAY'DA 23 NİSAN FUTBOL TURNUVASI
Hatay'da Mobil PTT aracı hizmete giriyor
YEREL

HATAY'DA MOBİL PTT ARACI HİZMETE GİRİYOR
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Miraç Kandili
YEREL

MİRAÇ KANDİLİ

Miraç gecesi camiler doldu, eller semaya açıldı
YEREL

MİRAÇ GECESİ CAMİLER DOLDU, ELLER SEMAYA AÇILDI
Minikler ve Yıldızlar Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası
YEREL

MİNİKLER VE YILDIZLAR ABA GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Hatay'da trafik kazası
YEREL

HATAY'DA TRAFİK KAZASI
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL

HATAY'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Yetim çocuklar için bayram kutlaması
YEREL

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN BAYRAM KUTLAMASI
Kulp'taki terör operasyonu
YEREL

KULP'TAKİ TERÖR OPERASYONU
Başkan Seyfi Dingil basketbol camiasını ağırladı
YEREL

BAŞKAN SEYFİ DİNGİL BASKETBOL CAMİASINI AĞIRLADI
Hatay protokolüne teknede balık ziyafeti
YEREL

HATAY PROTOKOLÜNE TEKNEDE BALIK ZİYAFETİ
Hatay'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

HATAY'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kulp'taki terör operasyonu
YEREL

KULP'TAKİ TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...