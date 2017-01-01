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Sivas'taki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:32

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 iş adamından 3'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamlarına yönelik yürütülen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı. M.K, S.D. ve E.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Nisan'da ByLock kullandıkları iddiasıyla Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 9 iş adamı gözaltına alınmıştı.

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