24 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:36
Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunmehmet Caddesi'nde, Ozan V, Levent A. ve Şendoğan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Ozan V. vücuduna isabet eden 4 kurşunla, Levent A. ise kolundan yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Ozan V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şendoğan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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