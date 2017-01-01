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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, iyi mücadele etmelerine rağmen Giresunspor maçından 1 puanla ayrıldıklarını ancak bunu telafi edeceklerini söyledi.

Gündüz, Giresunspor maçına çok iyi hazırlandıkları ve galibiyet parolasıyla deplasmana gittiklerini belirterek, "Çok stratejik bir maç oynadık. Rakibimizden puan veya puanlar almamız gerekiyordu. Giresunspor maçında iyi oynadık ancak 1 puanla yetindik." diye konuştu.

Ligde puan avantajlarının sürdüğünü ve halen lider konumda bulunduklarını ifade eden Gündüz, "Hedefimizde hiçbir sapma yok. Allah nasip ederse Süper Lig'e çıkacağız. Önümüzde zorlu bir Göztepe maçı var. Bu karşılaşmaya da en iyi şekilde çıkıp, puan veya puanlar alacağız. Önümüzdeki haftalarda toparlanıp, mağlubiyetleri telafi etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Üç maçtır kazanamıyor





TFF 1. Lig'de 29. haftayı 54 puanla en yakın takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor'un 5 puan önünde lider tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, son üç karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Ligin 27. haftasında Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0, 28. haftada sahasında Eskişehirspor'a 2-1 yenilen Malatya ekibi, 29. haftada deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.



