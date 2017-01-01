FETÖ'nün adliye yapılanması hakim karşısında

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nin (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i tutuklu 20 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu 15'i tutuklu adliye ve ceza infaz kurumu personeli hakim karşısına çıktı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, salon çevresinde geniş güvenlik önemi aldı. Tutuklu sanıklar, duruşma salonuna ceza infaz kurumu ring araçlarıyla getirildi.

Sanık yakınları, duruşma salonunun önünde kurulan kontrol noktasında üst araması yapıldıktan sonra salona alındı.

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından okundu. Daha sonra duruşmaya ara verildi.

- İddianameden

İddianamede, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, itirafçı yasası ile tutuksuz yargılanan zabıt katibi Y.G'ye, 2012'de girdiği KPSS'de çıkabilecek soruların bir öğrenci yurdunda FETÖ'nün adliyeden sorumlu sözde imamı H.A tarafından verildiği yer alıyor.

H.A'nın, KPSS'ye giren örgüt üyelerine zabıt katipliği sözlü mülakat sınavlarında referans olduğu bilgisi aktarılan iddianamede, örgüt aracılığıyla memur olan ve daha sonra ihraç edilen memurlardan evli olanların 100, bekarların 125 lira her ay örgüt için "himmet" topladığı belirtildi.

İddianamede, 17-25 Aralık tarihinden sonra örgütten ayrılmak isteyen üyelerin adliye imamı H.A tarafından tehdit edildiği ifade edilerek, örgüt üyelerinin şifreli haberleşme programı "ByLock" aracılığıyla görüşmeler yaptığı anlatıldı.

Sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beş yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.