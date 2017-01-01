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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Bayburt'ta FETÖ/PDY davası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:06

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, 4 eski polis memurunun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya KHK ile meslekten ihraç edilen 4 tutuklu polis ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklardan M.G, ByLock kullanmadığını ileri sürerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Sanık A.B. de daha önce örgütle ilgili bildiklerini savcılıkla paylaştığını ve yargılama esnasında da bildiklerini paylaşacağını belirterek, yapacağı savunmanın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

Sanık E.Ş. de 2011 yılında Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde (KOM) çalışmaya başladığını söyledi.

KOM Şubesi'nde 6 arkadaşıyla FETÖ ile bağlantılı soruşturmada Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Sosyal Destek Programı (SODES) ile ilgili iki dosyaya baktığını ancak içerikleriyle ilgili iddianamede yer aldığı gibi hiçbir kimseyle paylaşımının olmadığını savundu.

Mahkeme başkanının, telefon hattındaki ByLock tespitine ilişkin soru üzerine E.Ş, telefonu eşinin kullandığını ancak ne eşi ne de kendisinin ByLock kullanmadığını hatta programın nasıl bir şey olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Sanık R.Y. de hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan A.B. ve R.Y'yi adli kontrol şartıyla tahliye ederek duruşmayı erteledi.

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