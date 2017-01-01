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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Cinsel taciz ve alıkoymaya 15 ay hapis

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:08

MERSİN (AA) - Mersin'de lise öğrencisini okul çıkışında bindiği dolmuşta alıkoyup taciz ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 10 ay, diğerine 15 ay hapis cezası verildi.

Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B, 15 yaşındaki müşteki N.B.Y'nin annesi E.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı Sema Tokgöz, yolcu minibüsünün güzergahından çıkması ve araçta kamera sisteminin bulunmamasının sanıkların suçu olduğunu belirtti. Tokgöz, tarafların birbirlerini tanımadıkları için herhangi bir iftiranın söz konusu olamayacağını söyledi.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarının işlendiğini kaydeden müşteki avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların avukatı ise iddiaların asılsız olduğunu, zaman zaman istem dışı yapılan el hareketlerinin taciz olarak yorumlanmaya çalışıldığını savundu.

Bir önceki duruşmaya katılmadığı için bugünkü duruşmada ifade veren S.B. ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklara son sözlerini soran hakim, şoför M.G'ye "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 ay hapis cezası verirken, sanığın sabıkası olmadığı için cezasını erteledi.

Mahkeme, S.B'yi ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 ay, "cinsel taciz" suçundan da 5 ay olmak üzere 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha önce çeşitli suçlardan sabıkası olan sanığın cezası ertelenmedi.

- "Suçlular cezalandırılmıştır"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan avukat Tokgöz, verdikleri hukuk mücadelesinin sonucunu aldıklarını vurguladı.

Toplu taşıma araçlarının huzur ve güvenle kullanılması ve adaletin yerini bulması için çalıştıklarını ifade eden Tokgöz, "Suçlular cezalandırılmıştır. Toplum da çok rahat bir şekilde adalete güven duyarak yaşamaya devam edebilir." dedi.

Anne E.Y. ise adaletin yerini bulduğuna dikkati çekerek, hiçbir çocuğun başına böyle bir olay gelmemesini diledi.

- Olay

Mersin'de geçen yıl aralık ayında lise öğrencisi N.B.Y, okul çıkışında eve gitmek için bindiği minibüsün normal güzergahının dışına çıkarak ara sokaklara girdiği ve bu sırada araçtaki şoför ve arkadaşının kendisini söz ve hareketlerle taciz ettiğini ileri sürmüştü. Genç kızın ailesiyle karakola giderek şikayette bulunması üzerine şoför M.G. ve olay anında yanındaki arkadaşı S.B. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddiasıyla dava açılmıştı.

Dava sürecinde hazırlanan ek iddianamenin kabul edilmesi sonucu sanıklar "cinsel taciz" iddiasıyla da yargılanmaya başlanmıştı.



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