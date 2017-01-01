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Giresun'daki şiddetli fırtına

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:08

GİRESUN (AA) - Giresun Afet ve Acil Durum Müdürü Halil Topatan, kentteki fırtına nedeniyle zararların oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Topatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebinkarahisar ve Alucra kaymakamlıklarından, bu ilçelerde etkili olan fırtınanın hasarlara yol açtığı yönünde kendilerine bilgi ulaştığını belirtti.

Ekiplerin bu ilçelere sevk edilerek zarar tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Topatan, fırtınanın Şebinkarahisar ve Alucra dışında başka ilçelerde de hasara neden olup olmadığı hususunu araştırdıklarını dile getirdi.

Topatan, hasar tespit çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamayı hedeflerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fırtına nedeniyle Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde bazı evlerin ve binaların çatılarının uçtuğu, bazı araçların hasar gördüğü bilgisi ulaştı. Şebinkarahisar'a göre Alucra ilçesine bağlı köylerde fırtına hasarlarının daha fazla olduğunu öğrendik. Buralarda evlerin çatılarında zararlar söz konusu. Ekiplerimizi bu ilçelere gönderdik. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. En kısa zamanda da çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz."

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