Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karıştıkları iddasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce il genelinde son zamanlardaki hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanlarından yola çıkılarak yapılan çalışmalarda 30 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 40 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Operasyon kapsamında hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı bilgisayarlar, para, tabanca fişekleri, av tüfeği, jeneratör, güç kaynağı ile muhtelif süs eşyaları, sahiplerine teslim edildi.



