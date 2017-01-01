Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, kalan son 5 maçta 6 puan almaları halinde ligde kalacaklarını belirtti.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son iki haftadır şanssız yenilgiler aldıklarını kaydetti.

Özellikle iyi oynadıkları maçlarda bireysel hatalardan yenilen goller nedeniyle kaybettiklerine işaret eden Özköylü, "Oyuncuların konsantrasyonunu yüksek seviyede tutmak çok önemli. Çünkü en ufak hata pahalıya mal oluyor. Son iki haftadır bu eksiğimiz var. Çok iyi olan konsantrasyonumuzda ve motivasyonumuzda bir gevşeme oldu. İyi sonuçlardan sonra herkes farklı hedefler konuşmaya başladı. Bu, oyuncular üzerinde rehavete sebep olmuş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuları yeniden motive edeceklerini ve konsantrasyonlarını artıracaklarını vurgulayan Özköylü, "Son iki maçtan çıkaracağımız önemli dersler olacak. Bundan sonraki süreci daha iyi geçirmeye çalışacağız. Ligdeki hiçbir takımdan korkumuz yok. Sadece saha içinde doğruları yapalım ve hata yapmayalım. Her takımı yenebilecek kalite ve kapasitede bir takımız." ifadelerini kullandı.

Ligde son 5 haftanın kaldığını vurgulayan Özköylü, "Son 5 maçta 6 puan, bizi ligde bırakır. Çünkü rakiplerimiz de birbiriyle oynuyor. Kalan son 5 maçtan alınabilecek 6 puan bizi ligde rahat bir konuma getirebilecek." diye konuştu.





- "Bu gemiyi sakin limana yanaştıracağız"





Elazığspor maçının ardından yaptığı, "Sezon sonu Samsunspor'da olmayacağım." açıklamasına da değinen Özköylü, şunları kaydetti:

"Manisaspor maçından sonra bazı çatlak sesler çıkmıştı. Aynı şeyin Elazığspor maçından sonra da olması beni gerçekten üzdü ve yaraladı. Ben bu kulübe ve şehre sevgim nedeniyle geldim. Kaybettiğimiz 2 maçtan sonra 3-5 taraftarın tepkisini tüm taraftara mal edemem. Elazığspor maçından sonra bu tepkilerin devam edeceğini gördüğüm için böyle bir açıklamada bulundum. Kulüp başkanımız Erkurt Tutu ile görüşüp durum değerlendirmesi yapacağız ama ben sezon sonu ayrılmaya kararlıyım. Kalan maçlarda fırtınalı denizden aldığımız bu gemiyi sakin limana yanaştıracağız. Ondan sonra görevimizi yapmanın huzuru ve mutluluğuyla geleceğimize bakacağız."