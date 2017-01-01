Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Kars merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt ile ilişkili oldukları öne sürülen 16 kişiden 14'ü yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ/PDY'nin okullarında çalışan ve örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bu karar üzerine harekete geçen Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

Kars'ın yanı sıra Trabzon, Erzurum, Van ve Adana'da yapılan operasyonda, zanlılardan 14'ü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, kaçan 2 zanlının da arandığı belirtildi.