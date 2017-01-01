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Şırnak'ta İŞGEM kurulacak

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:14
Şırnak'ta İŞGEM kurulacak

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdam yaratılması amacıyla İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kurulacak.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Cizre Belediyesinin iş birliğiyle İŞGEM kurulmasına ilişkin protokol imzalanması amacıyla bir otelde tören düzenlendi.

Şırnak Valisi İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, DİKA'nın yüzde 75, Cizre Belediyesinin yüzde 25 katkı vereceği proje kapsamında 5 bin metrekare alanda İŞGEM kurulacağını, projenin 6 milyon 600 bin liraya mal olacağını belirtti.

Projenin önem taşıdığını söyleyen Su, ticaret ve sanayi potansiyeli çok yüksek olan Cizre'ye merkezin büyük katkı sunacağını kaydetti.

Merkezin yörede kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesine büyük katkı sağlayacağına işaret eden Su, "Faaliyete yeni başlayan şirketlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir pozisyona gelebilmesine yardımcı olacak. Girişimcilere büyük katkı sunacak." dedi.

Vali Su, aynı zamanda istihdama katkı sunacak merkezin 2 yılda tamamlanacağını aktardı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da esnafın ilk yılında iflas etmemesi ve iş yerini kapatmaması için bir model oluşturduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Su ile Altındağ protokole imza attı.

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