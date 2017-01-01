24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayserispor'da Mesut Bakkal dönemi başladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:18
Kayserispor'da Mesut Bakkal dönemi başladı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan başkan Erol Bedir, ligin ikinci yarısında Kayseri şehrinin kenetlendiğini, ilk yarıda alınan 12 puanın üzerine 7 maçta 15 puan eklediklerini belirtti.

Bu çıkışın bir düşüşünün olacağını, şimdi bu dönemi yaşadıklarını dile getiren Bedir, "Devre arasında 10 oyuncu kadroya dahil ettik. Bu süreçte takımla beraber hazırlık kampı yapamadık. Yeni teknik heyet, maddi sıkıntılar olmasına rağmen aşırı gayretle bunlar aşıldı. 7 maçta puansal ve oyunsal performans ortaya çıktı. Daha sonraki 3-4 maçta da bir düşüş yaşadık. Bazı oyunculara transfer teklifi geldiği ve akıllarının karıştığı söyleniyor. İnanın şu ana kadar ne menajerler aracılığıyla ne de oyuncularımıza direkt gelmiş bir transfer teklifi var." diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın kendi isteğiyle takımdan ayrıldığını ifade eden Bedir, şöyle devam etti:

"7 maçlık başarılı performansı da 4 maçlık başarısız sonuçları da aynı ekiple elde ettik. Yine bulunduğumuz konumdan da bizi çıkaracak olan bu futbolcu grubu ancak hocamızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Gençlerbirliği'ne mağlup olunca istifa eden Sergen hocayla iyi ayrıldık. Paniğe kapılmaya gerek yok. 6 maçlık bir turnuva başladı, fikstürü belli. 4 maç içeride oynayacağız, 2'sini deplasmanda. Biz birçok yönden olduğu gibi birlik beraberlik olarak da rakiplerimizden öndeyiz."

Sergen Yalçın'la yolları ayırdıktan sonra teknik adam arayışına girdiklerini aktaran Bedir, "Cumartesi geceden itibaren yönetim kurulundan arkadaşlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde bir liste hazırlandı. Listenin ilk sırasında yer alan Mesut hocaya ulaştık. 10-15 dakikalık fikir alışverişinden sonra kendileri ekibiyle beraber Ankara'dan yola çıktı. Gece 11-12'de Kayseri'ye geldi ve takımı devraldı. Zaten takımdaki birçok oyuncuyla daha önce çalışmışlığı var. Hocanın ismi belli olduktan sonra da futbol takımımızın da çok ciddi ve pozitif bir tepki verdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.


- Bakkal: "Anlaşma 15 dakika sürdü"


Teknik direktör Mesut Bakkal da çok iyi bir takıma geldiğini belirtti.

Kayserispor'u yakından tanıdığını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Anlaşma 15 dakika sürdü çünkü Kayserispor iyi bir takım. Bu sene bir alt ligde çalışmama rağmen üst ligi iyi bilen bir teknik direktörüm. Takımın ikinci yarıdaki periyotta neler yaptığı çok açık ortada. Çok kaliteli oyuncular var. Son dönemde biraz şansızlık yaşamış olabilirler ama kalite kalitedir. Bundan sonraki maçlarda içeride oynayacağımız dört maçta, deplasmanda oynayacağımız iki maçta bu kaliteyi açığa çıkaracağımıza inanıyorum. Zaten inanmadığım yerde olmam. Hem takım hem de camia olarak istediğim, arzu ettiğim bir kulübe keyifle geldim. Ben, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Mesut Bakkal, sözleşmeye imza attı.

İLGİLİ HABERLER
Eski belediye başkan yardımcısına PKK/KCK'dan gözaltı
YEREL

ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA PKK/KCK'DAN GÖZALTI
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN:
Başkan Çelik, &quot;Kayseri'de belediyeler huzur belediyesidir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, "KAYSERİ'DE BELEDİYELER HUZUR BELEDİYESİDİR"
Cinayet davasında müebbet hapis cezası
YEREL

CİNAYET DAVASINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI
23 Nisan'da 1923 balon
YEREL

23 NİSAN'DA 1923 BALON
KASKİ'de ihaleler devam ediyor
YEREL

KASKİ'DE İHALELER DEVAM EDİYOR
Eğitim Bir-Sen 1 no'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN 1 NO'LU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Konteynırda uyuşturucu ticaretine toplam 20 yıl hapis
YEREL

KONTEYNIRDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE TOPLAM 20 YIL HAPİS
Kayseri'de 23 Nisan gösterisine inceleme
YEREL

KAYSERİ'DE 23 NİSAN GÖSTERİSİNE İNCELEME
Sultan Sazlığı 10. Foto Safari Yarışması tamamlandı
YEREL

SULTAN SAZLIĞI 10. FOTO SAFARİ YARIŞMASI TAMAMLANDI
Aydın Kalkan, &quot;Öğretmen itibarını ve saygınlığını geri istiyor&quot;
YEREL

AYDIN KALKAN, "ÖĞRETMEN İTİBARINI VE SAYGINLIĞINI GERİ İSTİYOR"
BÜSAM seminerleri devam ediyor
YEREL

BÜSAM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Palancıoğlu'ndan öğrencilere yerel yönetim dersi verdi
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU'NDAN ÖĞRENCİLERE YEREL YÖNETİM DERSİ VERDİ
AGÜ'den öğrencilere ikinci transkript
YEREL

AGÜ'DEN ÖĞRENCİLERE İKİNCİ TRANSKRİPT
Çocuk bayramı bilimsel aktivitelerle kutlandı
YEREL

ÇOCUK BAYRAMI BİLİMSEL AKTİVİTELERLE KUTLANDI
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI
Kayserispor Mesut Bakkal ile anlaştı
YEREL

KAYSERİSPOR MESUT BAKKAL İLE ANLAŞTI
Sindrella sahnelendi
YEREL

SİNDRELLA SAHNELENDİ
Sahabiye'de tapu devirleri sürüyor
YEREL

SAHABİYE'DE TAPU DEVİRLERİ SÜRÜYOR
Çolakbayrakdar, Vali Kamçı'ya Kocasinan Akademi'yi tanıttı
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR, VALİ KAMÇI'YA KOCASİNAN AKADEMİ'Yİ TANITTI
Dolgi 23'Nisan kutlamasında
YEREL

DOLGİ 23'NİSAN KUTLAMASINDA
Çolakbayrakdar, &quot;Çiftçilerimizin ülke ekonomisine katkısı daha da artacak&quot;
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR, "ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI DAHA DA ARTACAK"
Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Miraç Kandili'nde Kitap Dağıttı
YEREL

VEFA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ MİRAÇ KANDİLİ'NDE KİTAP DAĞITTI
Büyükşehir Belediyesinden ihale
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İHALE
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...